Топовый полутяжеловес UFC — Магомед Анкалаев — рассказал в интервью «СЭ», что провел большую часть лагеря к бою с Никитой Крыловым в Вегасе в зале Xtreme Couture, где он тренировался с одним из устрашающих нокаутеров планеты — Фрэнсисом Нганну.

«Это были обычные спарринги. Полноценными, наверное, их не назвать — скорее на процентов 70 спарринговали, — сказал Анкалаев в интервью «СЭ». — Нганну очень мощный. Он тяжеловес, и у него очень хороший тайминг — можно сказать, сумасшедший боец. Правда, с борьбой проблема, но для тяжа у него отличный тайминг и сильный удар».

На вопрос о том, жестко ли Нганну работает в спаррингах, Анкалаев ответил: «Такое ощущение возникает из-за того, что у него действительно тяжелые удары. Любое его попадание чувствуется».

Анкалаев проведет бой с Крыловым в ночь на воскресенье на турнире UFC Fight Night 186 (UFC Vegas 20) в Лас-Вегасе.