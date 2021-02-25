Блахович поделился ожиданиями от боя с Адесаньей

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович в преддверии поединка с новозеландским бойцом ММА Исраэлем Адесаньей рассказал о легендарной польской силе. Боец не сомневается, что противник будет повержен.

«Я одержу победу. Я верю, что я одолею его. Потому что я лучше него как борец, — цитирует Блоховича «РЕН ТВ». — Он никогда не выходил на ринг против кого-то вроде меня. Он не чувствовал этой легендарной польской силы прежде, но теперь узнает, что это такое, я ей воспользуюсь. Я собираюсь использовать все средства, которыми я обладаю, чтобы победить. И я уверен, что одержу над ним победу и стану первым, кто нокаутирует его».

Польский спортсмен назвал стиль ведения боя своего соперника «странным»:

«Я верю в свои силы, и мои навыки намного лучше. Я готов ко всему, что он готовит: к его странному стилю, быстрым движениям, странным ударам. Я буду готов к этому, и я сделаю всё, что в моих силах в этом поединке».

Ян Блахович признался, что он уважает оппонента и не испытывает к нему никакой неприязни.

«Между нами нет никакой вражды. Сейчас. Посмотрим, что будет потом. Может, он попытается испортить отношения потом, — сказал боец. — Но я так не думаю. У меня много уважения к нему. Посмотрим, что произойдёт на пресс-конференции, когда я встречу его. Что он скажет тогда. Я готов к тому, что он начнёт распространять грязь и всему подобному. Но я также могу ему ответить в лучшем виде. Посмотрим. Но на данный момент между нами нет никаких проблем».

Кроме того, перед боем чемпион UFC обратился к фанатам из России:

«Моим русским фанатам я хочу пожелать много удачи. Я верю, что удача — самое важное в жизни, — сказал Блахович. — Потому что если у вас есть удача, у Вас есть деньги, здоровье, хорошие друзья — все идеально. А начинающим борцам я пожелаю верить в свои мечты, никогда не переставать верить в себя и никогда не сдаваться. Это то, что я хочу пожелать своим русским фанатам и братьям».

Поединок Блаховича и Адесаньи пройдет 6 марта на UFC 259. Для Исраэля поединок станет дебютным в полутяжелом весе. В ММА он провел 20 поединков, одержав 20 побед. Этот боец является чемпионом UFC в среднем весе.

Блахович провел 35 боев: у него 27 побед и 8 поражений. Он действующий чемпион UFC в полутяжелой весовой категории.