Андрей Орловский - о бое с Дациком: «Смотрю, жирный какой-то, говорит, как идиот»

Боец тяжелого веса UFC Андрей Орловский вспомнил поражение Вячеславу Дацику в своем первом профессиональном бою по ММА в апреле 1999-го.

«Я должен был драться с бразильцем, но он не смог сделать визу, — сказал Орловский на подкасте Punchin’ in. — И мне дали бойца, который там что-то выиграл, чемпионат России по чему-то. Мы перед боем немного поговорили, смотрю на него — жирный какой-то, говорит, как идиот: «Давай на публику первый раунд сделаем. Ты меня бросишь, потом я тебя». Я говорю: «Ага». А про себя думаю: «При первой же возможности я тебя вырублю».

Я тогда весил 120-122 кг. Огромный, уверенный в себе, толстая шея, лысая голова. Но от борьбы и ударов я устал. И потом он вышагнул с этим джебом и нокаутировал меня. Я тогда подумал: «Уууу, вот я проиграл первый же бой». Но через полгода я дрался опять по М-1 и стал чемпионом Европы».