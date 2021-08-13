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А.Емельяненко рассказал о дочери: «В 13 лет рост 180 см. Хочет стать профессиональной волейболисткой»

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Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, в каких он отношениях со своей 13-летней дочерью, рост которой на сегодняшний день составляет 1,80 см.

«Все вкладываю в нее, — сказал Александр в интервью ютуб-каналу «Руки Выше». — Я в хороших отношениях с ее мамой даже после развода. Общаемся, и я, и мама ей объяснили, что это часть ее работы — она хочет профессиональной волейболисткой стать. Сейчас учится в школе-интернате в Монино. Занимается профессионально волейболом, хоть и маленькая еще. Учится она, и у нее сейчас по шесть тренировок в день. Это ее желание, и она не хочет бросать. Она хочет быть высокой, знаменитой, хорошо играть, как папа хочет столько же регалий завоевать».

«С детства она высокая. Она уже выше мамы. Ей 13 лет, а она уже 1,80 см. Не успевают ей покупать одежду. Растет как на дрожжах».

Емельяненко готовится к своему следующему бою, который состоится в сентябре в организации «Наше Дело». Соперник — блогер Артем Тарасов, вес которого составляет примерно 80 кг.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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