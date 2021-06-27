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Андрей Орловский бросил вызов Александру Волкову

17:39
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский вызвал на бой Александра Волкова, который накануне проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану в главном событии UFC Fight Night 190.

«Отличные бои, особенно главный. Александр Волков, желаю тебе скорейшего восстановления. Что думаешь, может устроим битву. Ты как-то в интервью говорил, что, если бы тебе предложили со мной подраться, тебя бы ничего не остановило. Может, устроим? Дай знать», - написал Орловский в Instagram.

42-летний Орловский последний поединок провел 18 апреля на UFC on ESPN 22, где победил Чейза Шермана единогласным решением судей. На счету белоруса 31 победа, 20 поражений, еще два поединка были признаны несостоявшимися. 

 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQmmXLAhDd8/

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