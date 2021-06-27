Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров в интервью «СЭ» рассказал, что думает о словах Моргенштерна о «запрете MMA» в ответ на предложение Александра Шлеменко запретить творчество российского рэпера.

«Лучше бы они между собой этот конфликт решали, лично друг другу высказывали, — сказал Тактаров «СЭ». — Они реально друг друга достойны, одного уровня и одного поля ягоды. Не, знаю, кто из них делает хуже. Мне, по крайней мере, Моргенштерн ничего плохого не сделал, а тот, кто постарше...»

Тактаров также вспомнил его конфликтную ситуацию со Шлеменко, связанную с пивом.

«Я это перерос, стал богаче, лучше. Моргенштерн тоже его перерос. Ребят, если у вас цель — сделать действительно хорошо, она сработает. Если у вас есть зависть к чужим деньгам, как в случае с малолеткой, или зависть к чужой славе, и ты хочешь на этом капитализироваться, то оно не сработает. Не вякайте, смотрите в свою тарелку. Так Ренат Лайшев, по крайне мере, любит говорить», — добавил Тактаров.

(Екатерина Звенигородская)