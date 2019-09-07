Андрей Корешков рассказал, как противостоять Нурмагомедову

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков рассказал, какой тактики бы придерживался в поединке с действующим обладателем титула UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

— Я считаю, что в сражении с борцом нужно стремиться как можно быстрее вставать на ноги, если тебе провели тейкдаун, — цитирует Корешкова RT. — Нельзя ни лежать под своим противником, ни пытаться бороться с ним. Когда твой визави находится сверху, то он практически не тратит сил. А если ты начинаешь пытаться противодействовать ему в партере, то теряешь в разы больше энергии.

Напомним, что сегодня Нурмагомедов будет драться с Дастином Порье.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

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Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь