Андрей Корешков: «Понимал, что если не сделаю прием, не выйду на второй раунд»

Российский боец Андрей Корешков прокомментировал победу над бразильцем Адриано Родригесом на турнире АМС Fight Nights в Красной Поляне. Корешков выиграл в первом раунде болевым приемом.

«Мне перебили нерв, — сказал Корешков. — Нижняя часть ноги — ниже колена — онемела. Я ее не чувствую. Не мог ее контролировать. То есть я ее ставлю, пытаюсь сделать опору, а она начинает играть, ездить, в этом моменте я несколько связок потянул в голеностопе. Лоу-кик пропустил, и вот такое получилось. Мне сразу отдало в пятку. Как током ударило. Нет, он пробил не жестче, чем Дуглас Лима, просто он попал максимально четко».

«На самом деле я нормально борюсь в партере, умею, просто редко я выходил на приемы, так как не особо люблю их делать. Тут же я понимал, что если не сделаю прием, то на второй раунд вряд ли выйду», — отметил боец.

(Илья Андреев)