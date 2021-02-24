Президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал решение судей по бою между Зулузиньо и Юсупом Шуаевым на турнире лиги, который прошел во вторник в Красной Поляне. Шуаев победил единогласным решением судей. При этом в конце первого раунда не побывал в нокдауне.

«А какое должно было быть решение? Шуаев эмоционально для меня не выиграл, — сказал Гаджиев. — Но и Зулузиньо не выиграл. Человеку же не отдашь победу за то, что он большую часть боя стоит. Это чисто мое мнение. Зулу сделал столько, сколько мог. А Шуаев, конечно, должен был лучше драться. Он должен был просто рубануться. Но он пропустил эту банку и понял, что лучше не драться».

(Илья Андреев)