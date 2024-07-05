Сульянов: «В Hardcore уже приняли меры, направленные на упразднение дискриминации»

Основатель промоушена Hardcore FC Анатолий Сульянов прокомментировал скандальную ситуацию на одном из его турниров, когда один боец оскорбил другого на национальной почве.

«Во-первых, я хотел бы поблагодарить Федерацию бокса России за справедливое решение по отношению к нам, — сказал глава Hardcore Media в официальном заявлении. — Все требования Федерации будут реализованы. Нами уже предприняты первые меры, направленные на упразднение дискриминации по любому признаку, и обеспечению безопасности жизни и здоровья участников и, главное, зрителей спортивных мероприятий. Указанные меры должны исключить повторение подобных инцидентов в будущем в принципе.

С первого дня основания нашей лиги мы всегда следовали единственному пути: развития спорта в нашей родной стране и прославления достижений наших спортсменов за ее пределами. Более 5 лет лига Hardcore FC является домом для тысяч спортсменов в разных дисциплинах. И за всю историю существования нашего промоушена с подобными высказываниями на наших мероприятиях мы сталкиваемся впервые. Каждый из бойцов наших дивизионов является добропорядочным и ответственным гражданином. Большинство из них, за счет выплачиваемых им гонораров нашей лигой, содержат свои семьи. Многие из них, благодаря приобретенному за время участия в турнирах нашего промоушена медиа-капиталу, являются детскими тренерами, основателями спортивных школ для детей и юношей. Тем самым каждый из них вносит свой вклад в будущее спорта в нашей стране. Мы очень просим вас, нашего зрителя, безусловно справедливо взволнованную общественность, не судить о нас по сказанному лишь одним из них.

Также хотел сказать и напомнить, что неизменной философией и стратегией нашей компании всегда являлась благотворительность, в которой мы принимали и принимаем активное участие. Ровно как и участие в общественно-политической жизни нашей страны, полноценной поддержке всех государственных повесток и, главное, принципов формирования будущего нашей страны. Мы всегда понимали всю ответственность перед нашей аудиторией, тщательно выбирая, какие ценности мы пропагандируем. Но теперь полностью переосмыслим наш подход в части создания контента. Мы уверены, что одна ошибка одного человека не должна перечеркивать и уничтожать результат многолетнего труда сотен людей. И мы верим, что нашей общественности и нашему зрителю хватит мудрости это понять.

Как спортивный функционер обещаю, что наши проекты будут нести в себе исключительно правильный, единственно верный идеологический посыл, направленный на популяризацию спорта, здорового образа жизни и верных моральных ориентиров и ценностей. Еще раз хочу поблагодарить Федерацию бокса за проявленную мудрость, а вас, наших зрителей, за понимание и поддержку. С уважением, ваш Сульянов Анатолий».

Ранее боец Джавид Рзаев после поединка в микрофон оскорбил по национальному признаку другого бойца Артура Кулинского. Рзаева пожизненно отстранили от выступлений, его делом занялись правоохранительные органы. Промоушену Hardcore FC, работающему по лицензии Федерации бокса России, временно приостановили лицензию, но вскоре она была восстановлена.