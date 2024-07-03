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3 июля, 18:03

Вартанян проведет поединок по ММА на турнире «Наше Дело»

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Эдуард Вартанян.
Фото Пресс-служба «Наше Дело»

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян возглавит турнир «Наше Дело 85», который состоится в августе, сообщает пресс-служюа промоушена.

Победитель гран-при ACA сразится по правилам ММА с соперником, имя которого будет объявлено позднее. Поединок пройдет по правилам смешанных единоборств: 3 раунда по 5 минут.

На турнире «Наше Дело 82» Эдуард Вартанян одержал победу над Дамиром Исмагуловым раздельным решением судей. Всего на профессиональном ринге боец провел 29 поединков и одержал 25 побед.

Дамир Исмагулов
Эдуард Вартанян
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