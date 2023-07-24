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Сегодня, 12:18

Анатолий Малыхин рассказал, как купил бездомным тайским детям пакеты сладостей

Давид Хачатрян
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Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) поделился историей, как он порадовал сладостями бездомных тайских детей. Об этом Малыхин сказал в интервью «СЭ».

«Я сейчас заработал большие деньги, ну реально большие деньги, — начал Малыхин. — У меня стоит «эска», в России мы сейчас заказали большую машину, я живу в доме у моря, и это все не приносит мне той радости... Вот мы недавно с любимой ездили в Бангкок, и я увидел там бездомных детей под мостом, и мы купили им тортики, шоколадок набрали пакеты. Я отдал им эти пакеты. Я в их глазах увидел такую радость, и я сам был внутри настолько рад, что я могу зайти и порадовать другого человека — для меня мелочью, а они, может быть, это торт никогда не пробовали. Я когда распаковал это торт, им дал, у них слезы детские на глазах были. Я так рад был. Когда я жене своей какой-то подарок делаю, когда я еще кому-то, неважно — вот от этого я получаю удовольствие. Я могу жизнь другого человека сделать лучше, а это — истинное удовольствие».

Малыхин победил Арджана Бхуллара (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.

Анатолий Малыхин
ММА
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