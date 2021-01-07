Анатолий Белоглазов: «В Японии жил у самурая. Мебели нет, жена его ползет с чаем, потом уползает»

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Анатолий Белоглазов рассказал о жизни в Японии.

«Там вещи, которые мы вообще никогда не поймем. Идут по улице, наклоняются друг другу, и ты не имеешь права поднять голову быстрее, чем другой человек. Потому что неуважение, если раньше поднялся, вы должны одновременно подняться. Нельзя посылки передавать другому: «Вот, передай это ему». Потому что это унижение, ты меня как посыльного используешь.

Я жил недельку у самурая одного, он пригласил меня к себе. Землетрясение было на базе, и взял к себе меня. База тряслась так, что мебель скакала внутри. Я испугался, а они говорят: «Да это нормально здесь». У них там дома мебели нет, все по-самурайски. Жена заползает, чай приносит и уползает обратно.

Я говорю ему: «Пригласи жену, неудобно как-то» — «Нет-нет, нельзя. Она знает». Когда два мужика в комнате, женщине нельзя там находиться. Потом говорит: «Если ты разрешишь как гость, то я ее позову». Я говорю, давай, конечно, а то неудобно. Она зашла, чай попили вместе, потом уползла опять на коленях. А у него дочка — 4-кратная чемпионка мира по вольной борьбе, он сам призер Игр по классике. Уважение у японцев — это, конечно, что-то. Я когда тренером был там, они в столовую не зайдут, пока ты не доешь или не разрешишь им зайти. Я уже все съел, сижу, а они не заходят. Вот сколько бы сидел, столько бы они и стояли. Нельзя заходить из уважения.

Мне никто этого не сказал! Прихожу — нет никого, они все в коридоре. «А что вы не идете есть?» Потом зашел, их завел, они сразу есть начали, рис там. Думаю: «Ни фига себе». За 15 минут до тренировки они все сидят переодетые. Это даже не обсуждается.

А как-то иду по городу у них, заблудился. Шли гулять, со мной один классик, Алексей Шумаков, он там работал тоже. Гуляли в Токио и заблудились. Языка никто не знает, ни английского, никакого. Ни одного белого человека, с кем поговорить можно было бы. Идем-идем, тут какой-то чудак тормозит рядом с нами на велосипеде. «Садись на велосипед». Я сажусь, и он меня отвозит к метро! А потом Шумакова. По очереди отвез на метро, и мы уехали уже оттуда за город, на базу. Этот чудак когда-то тренировался у нас, а сейчас работает официантом в ресторане, и узнал нас случайно. Понял, что мы идем не туда, и предложил добросить. Одного и второго на велике привез на метро. А мы уже ходим, переживаем, темно на улице, что делать-то?", — рассказал Белоглазов в интервью «СЭ» (Никита Горшенин)

Полностью интервью Анатолия Белоглазова — здесь.