Шон Стриклэнд дал прогноз на бой Чимаева и Бернса

Идущий на серии из шести побед Шон Стриклэнд (25-3) сомневается, что Гилберт Бернс (20-4) сумеет что-то противопоставить Хамзату Чимаеву (10-0) на UFC 273.

«Чимаев просто сумасшедший боец, — сказал Стриклэнд в интервью YouTube-каналу Frontkick.online. — Кроме того, он очень большой для полусреднего дивизиона. Сомневаюсь, что Бернс сможет хоть что-то противопоставить Хамзату. Не хочу относиться к нему предвзято, но думаю, что Хамзат не почувствует Бернса».

Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.