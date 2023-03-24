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Сегодня, 19:18

Американский боец Кевин Джонсон заявил, что хочет найти себе жену в России

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Американский боец Кевин Джонсон рассказал, что хочет найти себе в России супругу.

«Это совсем не первый раз мой в России. Я тут бывал уже несколько раз. В предыдущий раз я приезжал сюда и останавливался у моего друга. Мы искали мне женщину, искали мне жену русскую! Хочу найти себе русскую жену», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Джонсон 31 марта в Москве проведет бой с Вячеславом Дациков в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: РЕН ТВ
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