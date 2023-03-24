Чемпион кулачной лиги Top Dog Давудов считает, что Шульский уверенно победит Сузарта

Чемпион лиги кулачных боев Top Dog Наим Давудов считает, что Павел Шульский победит бразильца Данило Сузарта.

«Я думаю, что Павел одержит уверенную победу в этом бою. Несгибаемый характер, технический арсенал. Как-никак он мастер спорта по боксу», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Поединок Шульского и Сузарта состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и пройдет 31 марта.

В главном бою сойдутся тяжеловесы Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон.