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Сегодня, 13:58

Кадимагомедов о подписании в Bellator: «Это не значит, что я бросил борьбу. Хочу на Олимпиаду»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Серебряный призер Олимпиады-2021 по вольной борьбе (до 74 кг) Магомедхабиб Кадимагомедов рассказал «СЭ» подробности подписания контракта с ММА-промоушеном Bellator.

Для начала хочу отметить, что это не значит, что я бросил борьбу и перешел в ММА, — сказал Кадимагомедов «СЭ». — А то люди воспринимают эту информацию по-своему. Думают, что я все бросил и перешел, хотя у меня на носу Олимпийские игры.

Я много об этом [о переходе в ММА] думал, хотел попробовать. Несколько лет назад даже сказал Исламу [Махачеву]: «Так-то и так я хочу попробовать». Он мне ответил: «Пока не надо, поборись, сделай себе имя, и потом тебе легче будет подписаться в хорошую лигу».

Я прилетел сюда договориться с Барроузом, для этого визу открыл. С Али [Абдель-Азизом] мы лично не были знакомы, заочно общались. И он предложил мне хороший вариант в Bellator, чему я рад. Я посоветовался с близкими, старшими — с Исламом, с Рустамом [Хабиловым] - и не стал упускать такую возможность, подписался.

С Барроузом вроде договорились о схватке — на июнь-июль. Так что сразу двух зайцев. Он будет готовиться к чемпионату мира. Я тоже туда же готовлюсь. И перед этим [чемпионат мира] было бы хорошо провести с ним большой поединок. Много кто заинтересован в нем — и американская публика, и наша. Так как у нас есть какая-то история: [Кайл] Дейк выиграл его дважды, а я выиграл Дейка. Мы с Али обсуждали эту схватку. Есть такой канал UFC Fight Pass, и он хочет организовать турнир, где наша схватка [с Барроузом] стала бы главным событием.

 — А что тогда по дебюту в Bellator?

— У меня нет срока, они не обязали меня выйти через пару месяцев и вообще в этом году. Они предложили мне контракт, я подписал его. Я подписал этот контракт еще и потому, что они заинтересованы, чтобы я поехал на Олимпиаду. Они спросили: «Ты собираешься на Олимпиаду?» Я: «Конечно, собираюсь. Есть у меня такая задача». Они рады, что боец их лиги будет выступать на Олимпиаде. Но люди восприняли эту новость по-своему: будто я бросил борьбу. Совсем немного осталось до Олимпиады.

У меня нет обязанности, чтобы я в какой-то конкретный срок подрался. У меня хороший, интересный контракт. Поэтому я и согласился. Мне эта лига давно нравилась, можно сказать. Контракт рассчитан на три боя. Про гонорар говорить не буду, но условия для меня отличные.

— То есть дебют может и после чемпионата мира произойти, и после Олимпиады?

— Может быть, и после чемпионата мира. Мы же не знаем, как ситуация сложится. Сегодня я готовлюсь к чемпионату мира. У меня есть какие-то навыки в ММА, посмотрим.

Bellator (Беллатор)
ММА
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