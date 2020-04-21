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Американец Гуд — первый боец UFC, который заразился коронавирусом

01:26
Лайман Гуд. Фото MMA Fighting
Лайман Гуд. Фото MMA Fighting
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Американцский боец Лайман Гуд (21-5), выступающий в полусреднем весе, рассказал, что в марте сдал положительный тест на коронавирус вместе со своей девушкой. На данный момент они полностью здоровы.

— Я знал, что что-то случилось, — цитирует Гудмана ESPN. — Знаю свое тело, прошел через все это. В своей жизни получил много травм, но это было по-другому. Я своего тела вообще не чувствовал.

Меня беспокоили только мои товарищи по команде, тренеры и все. Хорошо, что они не заразились и не заразили других. Я бы чувствовал за это ответственность.

По данным на полночь с 20 на 21 апреля, в мире зарегистрированы 2 468 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 169 502 летальных исхода из-за осложнений после заражения вирусом, 645 099 человек выздоровели за время пандемии

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