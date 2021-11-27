Махачев проведет бой с Дариушом на UFC Fight Night

Российский боец MMA Ислам Махачев проведет бой с Бенилом Дариушом в рамках турнира UFC. Об этом сообщает ESPN MMA.

По информации источника, бой Махачева с Дариушом станет главным на турнире, который состоится 26 февраля.

Someone's winning streak will be snapped as Beneil Dariush and Islam Makhachev headline a UFC Fight Night on Feb. 26, multiple sources confirmed to @bokamotoESPN.



Both lightweights have agreed and the promotion has not yet announced a location for the event. pic.twitter.com/e1JWq39027 — ESPN MMA (@espnmma) November 27, 2021

30 октября Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером кимурой в первом раунде поединка на UFC 267.