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Махачев проведет бой с Дариушом на UFC Fight Night

20:07
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Российский боец MMA Ислам Махачев проведет бой с Бенилом Дариушом в рамках турнира UFC. Об этом сообщает ESPN MMA.

По информации источника, бой Махачева с Дариушом станет главным на турнире, который состоится 26 февраля.

30 октября Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером кимурой в первом раунде поединка на UFC 267.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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