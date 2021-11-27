Махачев проведет бой с Дариушом на UFC Fight Night
20:07
Российский боец MMA Ислам Махачев проведет бой с Бенилом Дариушом в рамках турнира UFC. Об этом сообщает ESPN MMA.
По информации источника, бой Махачева с Дариушом станет главным на турнире, который состоится 26 февраля.
30 октября Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером кимурой в первом раунде поединка на UFC 267.
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