Аманда Нуньес, два пояса UFC и ничего лишнего. Откровенное фото бойца

Бразильская чемпионка UFC Аманда Нуньес поделилась новым фото в своем Twitter. Она предстала в обнаженном виде, надев лишь два чемпионских пояса — в наилегчайшем весе, а также в полулегком.

This is the official photo. half nakey, I'm over it now. ?? Essa ? a foto oficial do #photoshoot. pic.twitter.com/dtw7soiX68