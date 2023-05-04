Алискеров рассказал о помощи Хабиба Нурмагомедова

Российский средневес Икрам Алискеров рассказал о помощи Хабиба Нурмагомедова с попаданием в октагон и его советах во время совместных тренировок.

«Хабиб попросил, чтобы меня поставили в шоу Contender. У нас с ним один менеджер — Али Абдель-Азиз. Тогда наших бойцов особо не брали в Contender, но Хабиб поспособствовал. Из России в том сезоне были только я и еще одна девушка (Виктория Дудакова). Конечно, мы встречаемся с ним в зале, вместе тренируемся. Он говорил, что и как нужно делать, поддерживал. Когда Хабиб приходит в зал, он всегда всем помогает и советует», — цитирует Алискерова MMA.Metaratings.ru.

6 мая в Ньюарке Икрам Алискеров проведет дебютный бой в UFC с американцем Филом Хоусом. Хабиб Нурмагомедов в начале 2023 года объявил об уходе из индустрии ММА и с тех пор не появлялся на турнирах UFC.