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Алискеров рассказал о помощи Хабиба Нурмагомедова

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Российский средневес Икрам Алискеров рассказал о помощи Хабиба Нурмагомедова с попаданием в октагон и его советах во время совместных тренировок.

«Хабиб попросил, чтобы меня поставили в шоу Contender. У нас с ним один менеджер — Али Абдель-Азиз. Тогда наших бойцов особо не брали в Contender, но Хабиб поспособствовал. Из России в том сезоне были только я и еще одна девушка (Виктория Дудакова). Конечно, мы встречаемся с ним в зале, вместе тренируемся. Он говорил, что и как нужно делать, поддерживал. Когда Хабиб приходит в зал, он всегда всем помогает и советует», — цитирует Алискерова MMA.Metaratings.ru.

6 мая в Ньюарке Икрам Алискеров проведет дебютный бой в UFC с американцем Филом Хоусом. Хабиб Нурмагомедов в начале 2023 года объявил об уходе из индустрии ММА и с тех пор не появлялся на турнирах UFC.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/aliskerov-rasskazal-kak-khabib-pomog-emu-popast-v-ufc-248512/
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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