Али Багов временно отстранен от участия в турнирах лиги ACA

Президент лиги ACA Алексей Яценко заявил, что российский боец Али Багов отказался от поединка c Хусейном Халиевым за день до поединка.

- Али Багов за день до боя отказался от боя с Хусейном Халиевым за титул чемпиона ACA в легком дивизионе (до 70 кг), который должен был пройти в Краснодаре 30 марта. На взвешивании Багов не уложился в категорию, показав на весах 1.75 кг свыше лимита. Особым решением Атлетической комисси лиги спортсмен был допущен к участию, однако он отказался от боя, - приводит пресс-служба АСА слова Яценко. - За срыв титульного противостояния решением Атлетической комиссии лиги Багов будет отстранен от участия в турнирах организации на строк 6 месяцев с сохранением контракта, а так же наложены штрафные санкции, предусмотренные контрактом.