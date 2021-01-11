Бывший претендент на пояс UFC Али Багаутинов рассказал о своих текущих физических показателях при работе с собственным весом.

«Физически сейчас чувствую лет на 25. Показатели вниз не идут. По пауэрлифтингу тренер мне говорит, что я вытягиваю на мастера спорта. Подтягиваюсь сейчас 60-65 раз, веду планку 10 минут. Если бы ставил себе цель сделать 150 подтягиваний, сделал бы. На брусьях тоже 80-100 раз делаю за подход. Мои силы не уходят вниз, с возрастом я научился их четко распределять на поставленное время», — сказал Багаутинов.

«Гатовский говорит, что я делал 50 выходов силой за подход? Лет 7 назад я тренировался у Леонида Гатовского, даже больше. Он меня тренировал несколько боев в UFC. И как-то там среди нас, ребят, завязался разговор, кто больше подтянется.

Я говорю: «А че подтягиваться? Давай выход силой будем делать». Я сделал выход силой 50 раз. Я делал до тех пор, пока мои руки не откажут. Делал-делал и сделал. Все были в шоке", — сказал Багаутинов в интервью «Спорт-Экспресс».

16 января Багаутинов проведет бой с Олегом Личковахой на совместном турнире Brave и «Крепости» в Сочи.