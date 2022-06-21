Али Абдель-Азиз назвал величайшего бойца в истории единоборств

Менеджер бывшего двойного чемпиона UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) Али Абдель-Азиз сообщил, что Сехудо начал готовиться к следующему бою, а также подчеркнул, что считает его величайшим бойцом в истории.

«Генри Сехудо начал тренировочный лагерь, — написал Абдель-Азиз в Twitter. — Не могу дождаться, чтобы увидеть его возвращение и то, как он всех уничтожает. Не верю, что кто-то из первой десятки легчайшего дивизиона находится на его уровне. Генри Сехудо — величайший боец в истории единоборств».

Сехудо объявил о возвращении в UFC спустя два года после того, как он завершил карьеру, победив Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде 9 мая 2020 года на UFC 249 в Джексонвилле, США.