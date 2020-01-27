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Алексей Яценко: «Все семь дней ареста Емельяненко продолжал тренироваться»

16:55
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Глава лиги ACA Алексей Яценко сообщил, что российский боец Александр Емельяненко продолжал поддерживать форму в следственном изоляторе. Емельяненко был арестован в Анапе за мелкое хулиганство на семь суток. 3 апреля он проведет бой с Магомедом Исмаиловым на ACA 107.

— Александр Емельяненко во вторник покинет стены изолятора временного содержания в Анапе, — цитирует «РИА Новости» Яценко. — По моей информации, все семь дней ареста Саша продолжал тренироваться, насколько позволяли условия одиночной камеры. Он старался поддерживать форму, несмотря на происшествие. Болельщики смогут оценить его форму 7 февраля на пресс-конференции в Москве.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200127/1563933959.html

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