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Сегодня, 17:16

Жумагулов заявил, что победа Ромеро над Немковым удивит любого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC наилегчайшей весовой категории Жалгас Жумагулов поделился ожиданиями от боя Вадима Немкова (15-2) и Йоэля Ромеро за (15-6) титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

«Все возможно, если говорить о шансах 46-летнего Ромеро на успех. Более того, он не выглядит на свой возраст. Может уронить и побороть. Полагаю, что и пять раундов он может подраться. Конечно, победа Ромеро любого удивит. Он сделает историю и покажет ровесникам, что все возможно. Не нужно смотреть на возраст. И это правильно. Организм у людей разный. Бывают же новые машины, которые выглядят как старые, бывает наоборот. Также и у людей, если за собой следить. У Ромеро с этим все нормально», — приводит слова Жумагулова MMA.Metaratings.ru.

Немков подерется с Ромеро 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/zhumagulov-pobeda-romero-nad-nemkovym-udivit-lyubogo-258929/
Вадим Немков
Йоэль Ромеро
UFC
ММА
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