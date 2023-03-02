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Резников: «Ган — фаворит. Джонс три года не выступал, и он заплыл жирком»

Алина Савинова
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Боец ACA Артем Резников рассказал, кого считает фаворитом в поединке между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом.

«Ган — фаворит. Во-первых, Джон Джонс ровно три года не выступал. Во-вторых, это для него новая весовая категория. По фотографиям мы видим, что он не прибавил в мышечной массе. Он заплыл жирком. Если была бы мышечная масса, тогда было бы меньше уверенности в победе Гана. В-третьих, помимо того, что он заплыл жирком, последние поединки в полутяжелом весе он провел неуверенно. Борьба Джонсу помогала в полутяжелом весе, а тут совсем другая история. Поэтому Ган фаворит», — цитирует Резникова Metaratings.ru.

Поединок между Ганом и Джонсом пройдет 4 марта на UFC 285. На счету Джонса 26 побед и одно поражение, у Гана — 11 побед и одно поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/reznikov-dzhons-zaplyl-zhirkom-poetomu-favorit-gan-232241/
Джон Джонс
Сирил Ган
ММА
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