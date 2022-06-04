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Сегодня, 22:30

Александр Волков — Жаирзиньо Розенструйк: смотреть прямую трансляцию боя UFC Вегас 56

Прямая трансляция боя UFC Вегас 56 Александр Волков — Жаирзиньо Розенструйк
Читать «СЭ» в
Александр Волков.
Фото Global Look Press

Ночью 5 июня пройдет турнир UFC Вегас 56 на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США, Невада), где в главном бою вечера подерутся россиянин Александр Волков и суринамец Жаирзиньо Розенструйк.

Онлайн-трансляция боя Волков — Розенстрайк будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию поединка тяжеловесов проведут в прямом эфире на matchtv.ru и в сервисе UFC Fight Pass. Начало — в 23.00 по московскому времени. Бои основного карда UFC Вегас 56 (UFC Fight Night 207) стартуют в 22.30.

На счету 33-летнего Волкова в ММА 34 победы и 10 поражений. Свой последний бой россиянин провел в ночь на 20 марта против британца Тома Аспиналла. Тогда Волков проиграл сопернику сабмишном в первом раунде поединка.

У 34-летнего Розенструйка в карьере 12 побед и три поражения. На турнире UFC 266 25 сентября 2021-го суринамец уступил единогласным решением судей американцу Кертису Блейдсу.

3 июня на церемонии взвешивания перед боем Розенструйк (117,48 кг) оказался тяжелее Волкова (116,34 кг).

UFC Fight Nights Волков Vs. Розейнструйк. UFC Волков — Жаирзиньо: онлайн-трасляция турнира в Лас-Вегасе

Александр Волков (единоборства)
Жаирзиньо Розенструйк
UFC
ММА
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