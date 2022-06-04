Олег Тактаров будет секундировать Александра Волкова в поединке с Розенструйком

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров будет секундировать Александра Волкова в поединке против бразильца Жаирзиньо Розенструйка на турнире UFC Вегас 56.

На этом же турнире Тактаров стал секундантом Рината Фахретдинова, который победил Андреаса Михайлидиса единогласным решением (30-26, 30-26, 30-27).

«Всем привет, это Олег Тактаров, из Вегаса. Сегодня два боя, Ринат Фахретдинов и Алекс Волков. Думаю, что все будет хорошо, ребята в порядке. Главное — верить в наших, все будет замечательно», — сказал Тактаров в видео, опубликованном в соцсетях UFC.

Поединок Волкова и Розенструйка станет главным событием турнира UFC Вегас 56 и пройдет в ночь с 4 на 5 июня.