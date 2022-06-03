Розенструйк оказался тяжелее Волкова на церемонии официального взвешивания перед боем

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3 июня прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Вегас 56 (UFC Fight Night 207).

В главном поединке UFC Вегас 56 7-й номер рейтинга тяжеловесов Александр Волков подерется с восьмым номером рейтинга из Суринама Жаирзиньо Розенструйком.

Главный кард

Главный бой вечера, тяжелый вес: Александр Волков (116,34 кг) vs Жаирзиньо Розенструйк (117,48 кг)

Полулегкий вес: Дэн Иге (65,99 кг) vs Мовсар Евлоев (66,22 кг)

Полулегкий вес: Майкл Тризано (65,99 кг) vs Лукас Алмейда (65,99 кг)

Женский наилегчайший вес: Карине Силва (56,69 кг) vs Полиана Ботельо (56,92 кг)

Полутяжелый вес: Алонзо Менфилд (92,98 кг) vs Аскар Можаров (92,75 кг)

Прелимы

Женский минимальный вес: Фелис Херриг (52,16 кг) vs Каролина Ковалькевич (52,38 кг)

Легкий вес: Джо Солекки (70,53 кг) vs Алекс Да Сильва (70,53 кг)

Полулегкий вес: Дэймон Джексон (65,99 кг) vs Дэн Аргуэта (65,99 кг)

Наилегчайший вес: Оде Осборн (57,15 кг) vs Заррух Адашев (56,92 кг)

Легкий вес: Никлас Штольце (70,76 кг) vs Бенуа Сэинт-Денис (70,53 кг)

Легчайший вес: Джонни Муньоз (61,23 кг) vs Тони Грейвэли (61,46 кг)

Наилегчайший вес: Джеффри Молина (56,92 кг) vs Жалгас Жумагулов (57,15 кг)

Полусредний вес: Ринат Фахретдинов (77,33 кг) vs Андреас Михаилидис (77,33 кг)

Женский наилегчайший вес: Эрин Блэнчфилд (56,47 кг) vs ДжейДжей Олдрич (56,69 кг).