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Сегодня, 21:30

«Ак Барс» поздравил Фахретдинова с победой в дебютном бою в UFC

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов одержал победу в дебютном поединке в UFC. Соперником Фахретдинова был греческий спортсмен Андреас Михайлидис.

Хоккейный клуб из Казани «Ак Барс» поздравил спортсмена из Татарстана с успешным дебютом в UFC.

Бой продлился все три раунда и прошел под диктовку россиянина. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Фахретдинову.

Эта победа стала для Рината 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах.

ХК Ак Барс
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