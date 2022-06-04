«Ак Барс» поздравил Фахретдинова с победой в дебютном бою в UFC

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов одержал победу в дебютном поединке в UFC. Соперником Фахретдинова был греческий спортсмен Андреас Михайлидис.

Хоккейный клуб из Казани «Ак Барс» поздравил спортсмена из Татарстана с успешным дебютом в UFC.

Бой продлился все три раунда и прошел под диктовку россиянина. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Фахретдинову.

Эта победа стала для Рината 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах.