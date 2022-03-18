Волков оказался на 0,45 кг тяжелее Аспиналла перед боем на турнире UFC в Лондоне

19 марта в Лондоне пройдет турнир UFC Fight Night 204, в главном событии которого российский тяжеловес Александр Волков сразится с британцем Томом Аспиналлом.

Также на этом турнире выступят россияне Шамиль Абдурахимов, Сергей Павлович, Никита Крылов, Тимур Валиев и британец дагестанского происхождения Мухаммед Мокаев.

Участники турнира успешно сделали вес перед своими поединками. Волков оказался всего на 0,45 кг тяжелее Аспиналла — 114,74 кг против 114,3 кг. С остальными результатами вы можете ознакомиться ниже:

Основной кард:

Александр Волков (114,75 кг) — Том Аспиналл (114,3 кг) — главный бой

Арнольд Аллен (66,22 кг) — Дэн Хукер (65,77 кг)

Пэдди Пимблетт (70,3 кг) — Родриго Варгас (70,3 кг)

Гуннар Нельсон (77,56 кг) — Такаси Сато (77,11 кг)

Луана Каролина (57,15 кг) — Молли Макканн (56,69 кг)

Джай Хёрберт (70,3 кг) — Илия Топурия (70,76 кг)

Предварительный кард:

Макван Амирхани (66,22 кг) — Майк Гранди (65,77 кг)

Шамиль Абдурахимов (117,02 кг) — Сергей Павлович (115,21 кг)

Пол Крейг (93,44 кг) — Никита Крылов (92,98 кг)

Джек Шор (61,68 кг) — Тимур Валиев (61,68 кг)

Кори Маккенна (52,16 кг) — Элис Рид (52,16 кг)

Коди Дёрден (57,15 кг) — Мухаммад Мокаев (56,69 кг).