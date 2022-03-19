Мухаммад Мокаев: «Хочу провести следующий бой как можно быстрее. Подрался бы с Тимом Эллиоттом»

Британский боец ММА российского происхождения Мухаммад Мокаев прокомментировал победу над американцем Коди Дарденом на UFC Fight Night 204.

Бой завершился спустя 58 секунд после старта после удушающего приема.

«Я проснулся утром, у меня была тренировка, я чувствовал себя настолько заряжено, что не терпелось выйти в клетку. Хотел показать свою ударку, она всегда была при мне, просто не всегда был шанс ее использовать. Это бой был личным? Я бы так не сказал. Он отец, у него есть семья, у меня вот-вот родится ребенок, я наверное, буду самым молодым отцом в UFC (смеется). Мы просто бились за свои семьи.

Сегодня у меня была победа одновременно и ТКО и сабмишеном (смеется). Я предсказывал финиш во 2-м раунде, люди удивлялись, почему я такой дерзкий, но я тренировался 15 недель к этому бою днем и ночью, жил в одной комнате с 5-6 людьми, концентрировался только на тренировках. Это все окупилось. Уверенность идет от тренировок, это был мой первый полноценный кэмп в карьере. Например, за 3 недели до последнего моя боя в профи у меня была борцовская схватка в другой стране. Постоянно у меня были то схватки по грэпплингу перед боем, то я цеплял какую-то инфекцию. А тут был полноценный кэмп.

Что дальше? Кто-то из топ-15, Тим Эллиотт — тот, с кем бы я хотел подраться. Люди могут подумать, что это слишком быстро, но если бы Коди сегодня победил меня, он бы сам зашел в топ-15. Тим Эллиотт давно дерется, он в топ-10, дрался с Деметриусом Джонсоном, со многими сильными бойцами. Я хочу бой с ним. Борьба Коди Дердена? Его борьба ни о чем, я знал, что он средний боец. Я показал ему обманное движение правым коленом, он нырнул, и я ударил коленом в прыжке. Это не было геймпланом. Хочу драться как можно быстрее, я не травмирован, чувствую себя отлично. Буду тренироваться и в Рамадан, потом поеду тренироваться в США, хочу провести там бой», — сказал боец на пресс-конференции.