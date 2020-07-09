Александр Волкановски: «В России по-настоящему жесткие мужики»

Александр Волкановски рассказал о своих ассоциациях с Россией. На UFC 251 австралиец проведет защиту титула в полулегком весе против Макса Хэллоуэя.

— Люди часто думают, что я из России, — сказал Волкановски в интервью Youtube-каналу «UFC Russia». — Когда начинал биться, все из-за моей фамилии думали, что являюсь россиянином. Первая ассоциация — начало своей карьеры.

Некоторые мои тренировочные партнеры из России. Тот же Петр Ян. Они по-настоящему жесткие мужики. Вот что могу сказать о России.

Давно слежу за Забитом Магомедшариповым. Вокруг него, очевидно, тоже очень много хайпа. Но еще до появления всей этой шумихи было видно, что он умелый боец, всесторонне развитый. И мне однозначно интересен поединок с ним. Я ожидаю, что он еще побьется, выиграет и, возможно, мы встретимся с ним.

Я хочу биться с главными претендентами. Так что, кто бы это ни был, налетай. Но, повторюсь, Забит — умелый боец. Если он выйдет на позицию главного претендента — скоро увидимся.