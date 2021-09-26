Александр Волкановски: «Больше никто не поймает меня в такие опасные захваты, как Ортега»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал, насколько опасными были удушающие захваты Брайана Ортеги.

«Я бил кик, он поймал его и одновременно выбросил панч, — cказал Волкановски на пресс-конференции. — Я упал, и когда вставал — он сразу запрыгнул на меня. Что я не ожидал — это то, как быстро он обвяжет мои ноги.

Он сделал это очень быстро и начал меня душить. Глубокой ли была гильотина? Очень. Глубокой настолько, насколько это возможно. Я помню, как издавал странные горловые звуки в это время, даже не мог понять, что это за звуки.

Думал: «Я сейчас могу потерять пояс». Но я вырывался до последнего, я сражался, потом появилось небольшое пространство, угол, и я начал вылезать, потом вытащил из захвата подбородок. А потом он снова поймал меня — в гребаный треугольник. Но я выбрался — это еще раз показывает, из чего сделаны чемпионы. Треугольник, кстати, был не настолько глубоким, я чувствовал, что достаточно силен физически, чтобы выйти в нужную позицию.

Сейчас люди будут говорить: «О, его чуть не засабмитили. Его засабмитят в следующий раз». Но я уверен, что больше никто не сможет поймать меня в такой глубокий захват. Больше никто не поставит меня в такую опасность».

Волкановски победил Ортегу единогласным решением в главном событии UFC 266 и провел вторую подряд успешную защиту титула.