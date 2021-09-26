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Александр Волкановски: «Макс Холлоуэй — стилистический кошмар для Яира Родригеса»

21:55
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Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски поделился прогнозом на бой Макса Холлоуэя и Яира Родригеса.

«Макс заслуживает уважения, — сказал Волкановски на послематчевой пресс-конференции. -Он не обязан был принимать этот бой. Он мог дождаться победителя нашей пары и не рисковать. Но он хочет драться, хочет быть активным. Как можно его не уважать за это? Яир — очень сильный боец, но Макс — стилистический кошмар для него. Ожидаю, что Макс сделает свою работу, а потом мы проведем третий бой. И, надеюсь, Дана хорошо заплатит нам. Я не хочу сидеть без боя 6-7 месяцев, хочу драться снова».

Волкановски победил Ортегу единогласным решением в главном событии UFC 266 и провел вторую подряд успешную защиту титула.

Поединок Холлоуэя и Родригеса пройдет 13 ноября на UFC Fight Night.

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Никита Горшенин все материалы автора

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