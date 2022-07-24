Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) заявил, что боец ММА Джефф Монсон (60-26) погорячился, назвав себя больше русским, чем Вячеслав Дацик (6-8). Однако Шлеменко уверен, что Монсон искренне любит Россию.

«Тут он, конечно, горячит. Он довольно хорошо отзывается [о России] и вообще в принципе он похож на русского, он же белый, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Но все-таки знаете, он по-русски то до сих пор не научился разговаривать, поэтому как он может быть больше русский, чем Слава?

Не думаю, что [у него любовь к России] фальшивая. Вроде похоже на искреннюю. Тем более я знаю, как американцы относятся к своим старикам, ветеранам. У нас зачастую намного уважительнее, более предпочтительнее относятся, поэтому Монсон на себе это испытал, тут к нему очень хорошо относятся, его встречают. Поймите, в Америке его так не будут встречать, поэтому, я думаю, у него искренняя любовь [к России]".

Также Шлеменко дал прогноз на предстоящий бой Монсона и Дацика.

«Думаю, победит Слава. За счет молодости, — добавил Шлеменко. — По крайней мере, мне бы этого хотелось. Знаете, может я желаемое за действительное выдаю, но все-таки верю в Славу».

Монсон и Дацик подерутся 5 августа. Их бой станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».