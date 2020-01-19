Александр Шлеменко: «Серроне показал себя с ужасной стороны»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко отметил, что американец Дональд Серроне, проигравший ирландцу Конору Макгрегору, показал себя с ужасной стороны. Поединок завершился нокаутом за 40 секунд.

— До боя я не мог назвать Макгрегора на 100% победителем, но на последней пресс-конференции стали появляться другие мысли, потому что не было искры в глазах Серроне, — цитирует «РИА Новости» Шлеменко. — Он выглядел безвольно, в принципе, как и в бою. Он даже не попытался ударить Макгрегора. Согласен с тем, что Серроне в этом бою вышел за чеком. Но другой вопрос — Серроне показал себя с ужасной стороны, как безвольный и бесхарактерный боец. Это видит любой.