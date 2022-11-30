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Сегодня, 18:53

RCC показала пояс, который заберет победитель боя Шлеменко — Исмаилов

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый пояс RCC.
Фото Известия

3 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 13, главным событием которого станет противостояние Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко.

30 ноября RCC презентовала пояс, за который сразятся бойцы.

На кожаном поясе с многоуровневой гравировкой можно разглядеть медведя и тигра, сделанных из меди, шторм и горы, а также 980 кристаллов Swarovski на логотипе RCC.

На счету Шлеменко 61 победа, 14 поражений и одна ничья. У Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1051826-rcc-pokazala-poias-kotoryi-zaberet-pobeditel-boia-shlemenko-ismailov
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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