RCC показала пояс, который заберет победитель боя Шлеменко — Исмаилов

3 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 13, главным событием которого станет противостояние Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко.

30 ноября RCC презентовала пояс, за который сразятся бойцы.

На кожаном поясе с многоуровневой гравировкой можно разглядеть медведя и тигра, сделанных из меди, шторм и горы, а также 980 кристаллов Swarovski на логотипе RCC.

На счету Шлеменко 61 победа, 14 поражений и одна ничья. У Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.