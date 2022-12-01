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Гловер Тейшейра: «Отказался от боя с Анкалаевым, потому что к левше готовиться сложнее и дольше»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра рассказал, почему после снятия Иржи Прохазки с UFC 282 он готов был драться с Яном Блаховичем, но не Магомедом Анкалаевым.

«Ян — правша, к этому стилю легче готовиться. — сказал бразилец на шоу The MMA Hour. Я не говорю, что это легкий бой, потому что Алекс [Перейра] тоже работает в стиле правши, а драться с ним нелегко (смеется). Спросите любого бойца, к правшам готовиться легче. К ним идет другой проход в ноги, для меня это особенно важно. Я готовился к другому бойцу, по которому я постоянно, снова и снова смотрел видео.

На Иржи у меня была определенная система тейкдаунов, позиции. А к левше нужно больше времени на адаптацию. Он [Анкалаев] боец высокого уровня, чемпионского уровня. У него абсолютно другой стиль, я рад, что принял такое решение [не принимать бой]".

UFC 282 пройдет 10 декабря в Лас-Вегасе. В главном событии вечера Ян Блахович и Магомед Анкалаев подерутся за вакантный пояс в полутяжелом весе.

Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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