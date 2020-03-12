Шлеменко прокомментировал отмену своего боя из-за коронавируса

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (35 лет, 59-13) прокомментировал отмену боя с американцем Луисом Тэйлором (40 лет, 18-4-1), который должен был состояться на турнире RCC в Екатеринбурге 25 апреля. Причина отмены — ситуация с коронавирусом.

— Вот сегодня приехал на тренировку и расстроился, — сказал Шлеменко. — Коронавирус спутал все карты. И до меня это дошло, как говорится. Хотя турнир и не был объявлен официально, я знал, что должен с ним встретиться, я был в полной боевой готовности. Что я, что Тэйлор уже длительное время, наверное, месяц готовились к этому бою. Неприятно получать такие новости, но что ни делается, то к лучшему, я думаю.

С Тэйлором уже второй бой срывается. Не просто так это все. Я на самом деле чувствовал, что может сорваться. Когда мне сказали, что бой с Тэйлором, я, если честно, не хотел с ним драться. Потому что я предполагал, что боя не будет. Потому что первый бой не состоялся. И я думал, что или получит травму, или не успеет подготовиться и просто с боя съедет. Видишь, получилось чуть-чуть по-другому, но по сути, чего я боялся, то и случилось.

На самом деле я считаю, что мой бой сорвался именно потому, что он с Тэйлором. Он ведь американец, а сегодня какие новости мир облетели: что Дональд Трамп закрыл авиасообщение. И теперь, как мне сказал Николай Клименко (глава RCC. — Прим. «СЭ»), американцы, которые вылетели из США, целый месяц теперь влететь обратно не смогут. Поэтому автоматом и бой наш сорвался. (Михаил Потапов)