Александр Шлеменко: «Исмаилов работает на мою популярность»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что любой бой Магомеда Исмаилова упирается в их противостояние.

34-летний Исмаилов (16-2-1) проведет ближайший бой 12 декабря на турнире АСА 115. Его соперником станет 32-летний Иван Штырков (17-1-1).

«Если Ваня проиграет, я скажу Исмаилову: «Буду мстить за Ваню», — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Тем самым отвечу ему на слова, когда он сказал, что будет мстить за меня Крису Ханикатту. Это шутка, конечно. Думаю, Ваня сам все нормально сделает. А так — любой бой Маги сейчас будет упираться в наше с ним противостояние, разгонять, подогревать интерес к нашему потенциальному бою. Мага — красавец. Он работает на наш гипотетический бой и на мою популярность». (Илья Андреев)