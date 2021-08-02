Александр Емельяненко заявил, что хотел бы провести день рождения рядом с братом Федором

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал в Instagram архивное фото с братом Федором и мамой. Сегодня спортсмену исполнилось 40 лет.

«Сегодня у меня день рождения — мне исполнилось 40 лет. Для мужчины это серьезный возраст. За спиной много жизненных побед: любящая мама, красавица-дочка и неплохая спортивная карьера. Не обошлось и без поражений. Последний год выдался сложным для меня в целом.

Если бы меня спросили, где и с кем я хочу провести сегодняшний день, я бы без промедлений сказал — дома с семьей. С мамой, Федором, Ваней и дочкой.

В свой день рождения я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, большого семейного счастья, мудрости и терпения! Храни вас Господь!» — подписал пост Емельяненко.

На счету Александра в ММА 28 побед, восемь поражений и одна ничья.