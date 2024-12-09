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Сегодня, 19:10

Александр Емельяненко заявил, что его брат Иван сам должен нести ответственность за свои поступки

Алина Савинова
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Александр и Иван Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боец Александр Емельяненко объяснил свой отказ помогать брату Ивану в судебном деле.

«Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен быть самостоятельным, должен сам нести ответственность. Он уже взрослый, у него семья, даже если будет отвечать за какие-то происшествия — это будет его ответственность», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Против Ивана Емельяненко возбудили уголовное дело после его участия в потасовке. Ожидается, что суд огласит приговор 19 декабря. В настоящее время 36-летний спортсмен находится в Старом Осколе и ограничен в свободе.

Боец ММА Иван Емельяненко. «Это умышленное преступление, тяжкое». Ивана Емельяненко будут судить за избиение

Иван — младший брат известных бойцов Федора и Александра Емельяненко. Он провел несколько поединков в ММА и боксе.

Источник: ТАСС
Александр Емельяненко
Иван Емельяненко
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