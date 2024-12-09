Лига NFL готова организовать бой для Ивана Емельяненко

Президент National Fighting League Гилани Калиматов заявил, что лига может организовать бой для Ивана Емельяненко.

«Мы не будем вмешиваться в семейные дела, — сказал Калиматов. — Но Александр Емельяненко не посторонний человек для Ингушетии, Республика стала для него вторым домом, он обретает здесь себя заново. Мы слышали о проблемах Ивана Емельяненко, и, если у него все нормализуется, мы готовы также предоставить ему возможность подготовки и проведения боя в лиге NFL. Если в Ингушетии помогли вернуться к жизни Александру Емельяненко, то поможем сделать это и Ивану».

В начале ноября м ладший из братьев Емельяненко стал участником уличного конфликта. В результате драки обидчик спортсмена сломал лицевые кости. Российского бойца обвиняют по части 1 статьи 111 УК РФ. Суд объявит приговор по делу Ивана Емельяненко 19 декабря.

Ближайший турнир NFL пройдет 21 декабря в Ингушетии. На нем проведет свой бой Александр Емельяненко.