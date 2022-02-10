Александр Емельяненко возмутился вопросом о Монсоне: «Я не вызывал его!»

Боец Александр Емельяненко сказал, что не выбирал себе Джеффа Монсона в соперники

Российский боец ММА Александр Емельяненко в беседе с журналистами на турнире по шахбоксу Alpari Cup заявил, что не выбирал себе Джеффа Монсона в соперники — а просто согласился на поступившее предложение.

Бой между ними состоится 23 февраля на турнире Hardcore FC.

— Видели бой Монсона и Тимура Никулина? — вопрос «СЭ».

— Нет. Надо посмотреть.

— Там Монсон смотрелся неважно. Что думаете о его навыках в ударке?

— Думаю, что это не его, что зря он полез в бокс. Тем более в голые кулаки. Ну, изъявил желание подраться. Значит, буду бить Монсона стоя.

— Вы как-то сказали про Мирко Кро Копа: «Да он старый, сколько можно его бить». А Джефф Монсон не старый, чтобы его бить? — вопрос журналиста Вадима Тихомирова.

— Старый. Но я всегда говорил: не я вызывал Монсона на бой! Вы просмотрите все интервью. Вы же снимали Монсона! Это он сказал, что хочет побить Емельяненко. Емельяненко сделали предложение. Я сказал, что согласен, чтобы Монсон меня побил — все! Почему вы постоянно подводите к тому, что я кого-то вызываю?! Ни один вызов я не сделал. Я их только принимаю. Очередь стоит из желающих получить по зубам.

— По каким правилам пройдет бой?

— На голых кулаках, по-моему.