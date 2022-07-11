Александр Емельяненко продемонстрировал скорость рук перед боем с Дациком

Российский тяжеловес Александр Емельяненко продолжает подготовку к боксерскому поединку против Вячеслава Дацика.

«Новая неделя пахоты началась! Всем хорошего дня и отличного настроения», — написал Емельяненко в соцсетях.

Емельяненко и Дацик сразятся в сентябре в лиге Hardcore Boxing. После этого Емельяненко планирует провести бой по правилам ММА с экс-претендентом на титул UFC в тяжелом весе бразильцем Антонио Сильвой по прозвищу Бигфут.