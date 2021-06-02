Бывший претендент на временный титул UFC в легком весе американец Кевин Ли не видит в ближайшем будущем конкурентов для действующего чемпиона Чарльза Оливейры.

«Он хорошо провел бой против Майкла Чендлера. После того поединка я был уверен, что Оливейра — лучший в легком дивизионе. Думаю, он сохранит титул в обозримом будущем. Не вижу никого, кто может его победить в легком весе сейчас», — сказал Ли.

Также Кевин сравнил силы Оливейры с парой претендентов: Макгрегором и Порье. Американец считает, что Дастин и Конор остались на прежнем уровне, которого не хватит для победы над бразильцем.

«Конор Макгрегор должен выиграть третий бой с Дастином Порье. Он внесет поправки и одержит победу, но никто из них не обладает достаточно разносторонним стилем, чтобы победить Оливейру.

В поединке с Чарльзом нужно быть все время сосредоточенным и обладать хорошими навыками. У Дастина много боев, но он делает одно и то же, никаких нововведений, а Оливейру нужно удивить чем-нибудь новым", — считает Ли.

Последний поединок Кевин проиграл Чарльзу Оливейра на UFC Fight Night 170 в прошлом году. Бой Макгрегора против Порье состоится 10 июля на UFC 264.