30 россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по ММА в Казани

В полуфинал Открытого чемпионата и первенства Европы по смешанным боевым единоборствам вышли 16 российских спортсменов в юниорской возрастной категории (18-20 лет).

В женском чемпионате девять россиянок оформили выход в полуфинал, в мужском — 30 спортсменов будут бороться за победу в финале сборной России.

Российские спортсменки неудачно стартовали на турнире, проиграв в восьми боях из 11, а мужчины, напротив, не смогли победить лишь в пяти из 35 поединков.