Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

30 россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по ММА в Казани

10:45

В полуфинал Открытого чемпионата и первенства Европы по смешанным боевым единоборствам вышли 16 российских спортсменов в юниорской возрастной категории (18-20 лет).

В женском чемпионате девять россиянок оформили выход в полуфинал, в мужском — 30 спортсменов будут бороться за победу в финале сборной России.

Российские спортсменки неудачно стартовали на турнире, проиграв в восьми боях из 11, а мужчины, напротив, не смогли победить лишь в пяти из 35 поединков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Православные верующие отмечают Яблочный Спас
Видео: какие знаки зодиака встречаются чаще и реже всего
Москвич вывозил дочь на отдых и там насиловал ее
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд