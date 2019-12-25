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Александр Емельяненко рассказал о подарке Рамзану Кадырову

13:09
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Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о том, что дарил главе Чечни Рамзану Кадырову.

— Последнее, что я ему подарил — это сейф-картина. Для оружия, — сказал Емельяненко в передче «Ой, мамочки!» на телеканале «Мир 24».

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. 29 ноября боец провел боксерский поединок со стронгменом Михаилом Кокляевым, нокаутировав соперника в первом раунде.

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